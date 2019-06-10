Вулканологи: говорить об извержении вулкана Большая Удина преждевременно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн – РИА Новости. Говорить о возможном катастрофическом извержении считавшегося потухшим вулкана Большая Удина на Камчатке преждевременно, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Ранее статья, что мощное извержение вулкана Большая Удина может произойти в ближайшее время, была опубликована в издании "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН. По данным учёных, считавшийся потухшим исполин стал проявлять сейсмическую активность с осени 2017 года. С этого времени подземные толчки там стали происходить всё чаще. В этом году за вулканом планируется установить дополнительное наблюдение.

"Метод сейсмической томографии, на котором основывают свой прогноз коллеги … до настоящего времени не имеет экспериментального подтверждения. И включать в систему аргументов этот метод при прогнозировании извержений, вряд ли целесообразно", - приводит пресс-служба слова директора ИВиС ДВО РАН Алексея Озерова.

По его словам, рой слабых землетрясений в районе вулкана Большая Удина регистрируется около трех лет, а пик активности пришелся на август 2018 года, с тех пор идет на убыль.

"Но в любом случае, по существующей мировой статистике, далеко не всегда повышенная сейсмичность в районе вулкана является предвестником извержения", - сказал ученый.

Директор ИВиС ДВО РАН особо отметил, что даже в случае мощного извержения вулкана Большая Удина, опасности для жителей Камчатки он представлять не будет.

"Если допустить, что случится извержение вулкана Большая Удина, и оно пройдет по самому худшему сценарию, аналогичному пароксизмальному извержению вулкана Безымянный в 1956 году, опасности для населенных пунктов не будет. Выбросы от извержения Безымянного поднимались в 1956 году на высоту до 40 километров, общий объем извержение не доставило даже неудобств жителям Камчатки, не говоря уже об опасности. А вулкан Большая Удина находится на значительном большем удалении от населенных пунктов", - отметил специалист.

Он также добавил, что вулкан Большая Удина нельзя перевести из категории "потухшие" в категорию "активные", основываясь только на сейсмических данных. По убеждению учёного, предсказать тип извержения таким образом невозможно. "Тем более некорректно говорить о том, что в случае извержения Большой Удины "мало не покажется", - сказал Озеров.