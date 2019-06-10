МИД Украины призвал не допустить "российского сценария" в Молдавии

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. МИД Украины призвал не допустить в Молдавии "реализации российского сценария федерализации". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на МИД Украины призвал не допустить в Молдавии "реализации российского сценария федерализации". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее украинские власти не раз обещали не допустить федерализации в собственной стране.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - заявили в украинском МИД.

В ведомстве также призвали ведущие политические силы страны действовать в пределах правового поля и решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, которые ранее находились у власти в Кишиневе. Как отметил Козак, подобные решения стали "очевидным подтверждением" позиции Москвы о необходимости оздоровления политической ситуации в Молдавии.