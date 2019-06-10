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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

МИД Украины призвал не допустить "российского сценария" в Молдавии

03:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. МИД Украины призвал не допустить в Молдавии "реализации российского сценария федерализации". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее украинские власти не раз обещали не допустить федерализации в собственной стране.
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"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - заявили в украинском МИД.
В ведомстве также призвали ведущие политические силы страны действовать в пределах правового поля и решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
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В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, которые ранее находились у власти в Кишиневе. Как отметил Козак, подобные решения стали "очевидным подтверждением" позиции Москвы о необходимости оздоровления политической ситуации в Молдавии.
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с законным кабинетом министров. Госдепартамент США также выступил с заявлением, что выборы 24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, стороны политического конфликта в стране Вашингтон призвал к диалогу.
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Политический кризис в МолдавииМИД УкраиныМолдавияВ мире
Популярные комментарии
Пусть сперва хоть в своём "Гуляй поле" разберутся а уж потом советы раздают!))...
10 июня, 06:22
Александр Гриненко
2900001
Чья бы корова мычала,но только не этой нечисти из МИДа Бандеровского Гуляй поля!!!
10 июня, 06:31
bboss.97822
1210000
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