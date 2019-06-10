На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

СОЧИ, 10 июня. РИА Новости. Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.
"В центр поступают звонки о черноморских дельфинах, которых жители находят на берегу или в прибрежной зоне. Люди не знают, что с ними делать, как помочь. Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих. Те, кто поймет, что спасение дельфинов - это для них, смогут пройти более углубленный курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих", - отметила Белей.
Тренинги пройдут в шести городах Черноморского побережья Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Темрюк. Первые занятия начнутся в июле. Организаторы предполагают, что в них примут участие около 600 человек. Заявку на участие в тренинге можно оставить на сайте центра.
Тренинги, как уточнила Белей, помогут не только научить людей помогать дельфинам, но и проводить идентификацию животных, которая станет основой для создания каталога черноморских дельфинов и оценки их численности.
С апреля 2018 года специалистам центра удалось спасти и выпустить обратно в море четырех дельфинов. По мнению директора центра, эта цифра после проведения обучения людей вырастет.