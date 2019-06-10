На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

"В центр поступают звонки о черноморских дельфинах, которых жители находят на берегу или в прибрежной зоне. Люди не знают, что с ними делать, как помочь. Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих. Те, кто поймет, что спасение дельфинов - это для них, смогут пройти более углубленный курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих", - отметила Белей.