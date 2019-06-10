Голикова рассказала, сколько денег теряют соцфонды из-за теневой экономики

Ранее Всемирный банк в своем докладе об экономике в России сообщил, что бюджет РФ теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе, доля которого оценивается в 15,1%-21,2%.

Она также рассказала, что над выводом "серых" доходов из тени работают экономические и финансовые ведомства. По ее словам, в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области с 1 января реализуется пилотный проект, предлагающий регистрацию самозанятым. Голикова отметила, что, по последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тысяч человек - это почти 7,6 миллиарда рублей оборота.