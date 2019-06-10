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РИА Новости

Голикова рассказала, сколько денег теряют соцфонды из-за теневой экономики

03:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют российские социальные фонды из-за теневой экономики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее Всемирный банк в своем докладе об экономике в России сообщил, что бюджет РФ теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе, доля которого оценивается в 15,1%-21,2%.
Голикова заявила, что в России в неформальном секторе трудится порядка 15 миллионов человек.
"Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год, разница составляет 13,3 триллионов рублей - это 14,5% ВВП... Часть из них - это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 триллиона рублей", - сказала она в интервью газете "Известия".
Она также рассказала, что над выводом "серых" доходов из тени работают экономические и финансовые ведомства. По ее словам, в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области с 1 января реализуется пилотный проект, предлагающий регистрацию самозанятым. Голикова отметила, что, по последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тысяч человек - это почти 7,6 миллиарда рублей оборота.
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Татьяна ГоликоваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Так вы же и создали такую систему в которой невозможно жить и работать по правилам.
10 июня, 03:58
с старый прапор
1800000
Если бы была уголовная ответственность за неофициальный найм работников-все бы работали официально, и эти 2,3 триллиона мимо казны не шли бы.
10 июня, 04:49
Руслан Тлеуж
1101006
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