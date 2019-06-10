В Приморье истребители уничтожили "врага" ракетами класса "воздух-воздух"

"В ходе учений группа самолетов условного противника вторглась в воздушное пространство в зоне ответственности округа с целью нанести авиаудары по стратегически важным объектам, в том числе энергетическим. Для отражения авиаудара летчики на Су-35С и Миг-31БМ выполнили более 20 пусков ракет, успешно поразив специальные воздушные мишени – осветительные авиабомбы, которые были сброшены с самолета Су-30СМ", - говорится в сообщении.