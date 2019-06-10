Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде" . У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын

Сейчас продюсер находится в реанимации института имени Склифосовского. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

По словам Алибасова-младшего, его отец остается в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление".