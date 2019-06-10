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РИА Новости

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

03:03
248045
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Сейчас продюсер находится в реанимации института имени Склифосовского. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
По словам Алибасова-младшего, его отец остается в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление".
Он добавил, что с дыхательными путями и с желудком проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", из-за чего возникла угроза закупорки кишечника.
Бари Алибасов
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Бари АлибасовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Большинству людей Алибасов этот до лампочки и что он там выпил, тоже. Но объясните мне, в каком нормальном доме йогурты питьевые и химия для труб стоят рядом в одном месте? Там, скорее всего, с головушкой нелады...
10 июня, 06:10
ssania.sam-aleck
182613012
Желаю ему скорейшего выздоровления, но по-моему Бари не та фигура, чтобы всей страной следить за состоянием его здоровья и держать эту тему в топе новостей несколько дней подряд. При чём здесь Роспотребнадзор вообще не понятно. «Крот» не виноват, что причинил вред здоровью и не предназначен для приёма внутрь. Роспотребнадзору заняться больше не чем?
10 июня, 05:26
Андрей Миронов
19213016
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