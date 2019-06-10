Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Канадский актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020 года. Об этом сообщает журнал "Игромания".
В ходе презентации был показан трейлер игры, в котором также появился персонаж, которого играет Ривз. На данный момент уже доступен предзаказ игры, который обойдется в 1999 рублей.
Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020. Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном "Ночном городе", в котором разворачивается борьба между преступными группировками.
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