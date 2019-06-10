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РИА Новости

Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077

01:29
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© AP Photo / Invision for Xbox / Casey RodgersАктер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявляет дату выхода игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявляет дату выхода игры Cyberpunk 2077
© AP Photo / Invision for Xbox / Casey Rodgers
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Канадский актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020 года. Об этом сообщает журнал "Игромания".
В ходе презентации был показан трейлер игры, в котором также появился персонаж, которого играет Ривз. На данный момент уже доступен предзаказ игры, который обойдется в 1999 рублей.
Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020. Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном "Ночном городе", в котором разворачивается борьба между преступными группировками.
Там лучше!!! Как видеоигры незаметно меняют нашу жизнь?
30 мая, 14:00
"Там лучше!!!" Как видеоигры тихой сапой меняют нашу жизнь?Игры – это будущее. Не верите? Да устройство, с которого вы слушаете этот подкаст, своей жизнью обязано играм! Именно ради игр изначально были созданы звуковые и графические карты, именно из-за них широко распространились CD и DVD, ради них сегодня покупают VR-шлемы. И это не говоря о том, как игры двигают кино, образование, спорт и даже медицину!
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Киану РивзТехнологии
Популярные комментарии
Ну, ждем. Ведьмаки и особенно третья часть офигенны. Надеюсь, и тут не оплошают.
10 июня, 01:53
Андрей Левицкий
2300000
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