Матвиенко предложила свой критерий оценки эффективности работы губернатора

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нужным ввести критерий оценки эффективности работы губернатора по привлечению в его регион инвесторов на современных платформах.

"Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом", - сказала она в интервью газете "Известия".

Матвиенко добавила, что профессионализм региональной элиты является одним из ключевых моментов в привлечении инвестиций.

Она отметила, что критерии оценки деятельности губернатора и его команды не могут быть формальными, они должны учитывать оценку, которую дает население.