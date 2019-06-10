Кандидат от правящей партии Грузии победил на выборах депутата парламента

Депутатское кресло освободилось после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом. В первом туре выборов ни один из 20 кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. За парламентский мандат во втором туре боролись Кахадзе и Шалва Шавгулидзе от оппозиционного объединения "Европейская Грузия – Свободные демократы".