Кандидат от правящей партии Грузии победил на выборах депутата парламента

ТБИЛИСИ, 10 июн - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ладо Кахадзе победил во втором туре промежуточных выборов в Мтацминдском районе города Тбилиси, сообщает ЦИК.
Депутатское кресло освободилось после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом. В первом туре выборов ни один из 20 кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. За парламентский мандат во втором туре боролись Кахадзе и Шалва Шавгулидзе от оппозиционного объединения "Европейская Грузия – Свободные демократы".
По данным информации на сайте ЦИК, "согласно предварительным данным, Кахадзе получил 61,83% голосов избирателей, а Шавгулидзе - 38,17%". Подсчитаны данные со всех 31 избирательных участка.