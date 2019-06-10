Госдеп признал итоги выборов в Молдавии

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что выборы 24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, стороны политического конфликта в стране ведомство призвало к диалогу.

"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога", - говорится в заявлении ведомства.

"Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - подчеркнули в госдепе, пообещав стране дальнейшую поддержку.

Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом, направленным на узурпацию власти.