В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

ДУБАЙ, 10 июн — РИА Новости. Почти 200 жителей одного из жилых комплексов в Аджмане обратились в лечебные учреждения с признаками отравления, вызванного качеством водопроводной воды, говорится в заявлении полиции Аджмана в Twitter.

За два дня выходных в больницы эмирата в общей сложности обратилось около 190 жителей жилого комплекса Horizon Towers. Семь человек были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.