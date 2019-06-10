Всемирный банк: бюджет России теряет до 2,3% ВВП от неформальной занятости

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Бюджет России теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе, доля которого оценивается в 15,1%-21,2%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.

"Доля неформальной занятости – распространенного явления в России – оценивается в диапазоне от 15,1% до 21,2%. Потери бюджета от недополученных платежей работников, не занятых в формальном секторе, оцениваются в 1%-2,3% ВВП", - отмечают авторы доклада.

По их мнению, задача сдерживания роста неформальной занятости не имеет одного простого решения. Так, меры по снижению налогообложения фонда оплаты труда для сокращения издержек работодателей, связанных с наймом формальной рабочей силы, недостаточны.

"Напротив, как показывают выводы, необходим трехсторонний стратегический подход, который бы обеспечил бóльшую гибкость трудового законодательства в некоторых сферах за счет более эффективного правоприменения; более устойчивую систему социального страхования с улучшенными пособиями по безработице; более квалифицированную рабочую силу", - говорится в докладе.

"Так, можно было бы внести поправки в российский Трудовой кодекс и законодательные акты в части трудовых договоров, минимального размера оплаты труда и увольнений по сокращению штатов. Трудовые инспекции - также важный инструмент защиты от неформальной занятости. Кроме того, подход, ориентированный на клиентов и на приоритизацию рисков, к которому переходит Федеральная инспекция по труду, является более оптимальным средством сокращения неформальной занятости", - считают в ВБ.

Внедрение продуманной системы страхования от безработицы и объединение небольших и разрозненных пособий в более крупные пособия на основе проверки нуждаемости и доходов может служить стимулом для регистрации граждан в качестве безработных и последующего поиска формальной занятости, полагают авторы доклада.