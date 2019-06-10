Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих российской экономике

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ).
Среди них:
—риск расширения санкций;
—новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли;
—резкое падение цен на нефть;
—значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях;
—недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов.
Кроме того, в докладе говорится, что российский бюджет теряет от одного до 2,3% ВВП из-за теневой занятости, доля которой оценивается в 15,1%-21,2%.
Также эксперты назвали факторы, которые должны положительно сказаться на российской экономике: повышение производительности труда и выполнение национальных проектов, направленных на развитие человеческого капитала.
На прошлой неделе Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году до 1,2% с 1,4% из-за снижения нефтедобычи.
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