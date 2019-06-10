Всемирный банк назвал пять факторов, угрожающих российской экономике

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Росту российской экономики в среднесрочной перспективе угрожает пять факторов, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ).

Среди них:

— риск расширения санкций; риск расширения санкций; — новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли; новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли; — резкое падение цен на нефть; резкое падение цен на нефть; — значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях; значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях; — недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов. недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов.

Кроме того, в докладе говорится, что российский бюджет теряет от одного до 2,3% ВВП из-за теневой занятости, доля которой оценивается в 15,1%-21,2%.

Также эксперты назвали факторы, которые должны положительно сказаться на российской экономике: повышение производительности труда и выполнение национальных проектов, направленных на развитие человеческого капитала.