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РИА Новости
Ядерные технологии

Приходько: нацпроект "Наука" предусматривает сотрудничество с ЦЕРН

00:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнтерьер здания Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Интерьер здания Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Интерьер здания Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нацпроект "Наука" предполагает сотрудничество российских специалистов с ведущими зарубежными учеными в сфере ядерных исследований, благодаря кооперации с ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) будет получен доступ к самым передовым технологиям, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.
"В рамках нацпроекта "Наука" будет обеспечено привлечение ученых с мировым именем в российские образовательные и научные организации. В 2019 году на конкурсной основе будет поддержано не менее 30 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих зарубежных ученых, в том числе сотрудничающих с ЦЕРН", - сказал Приходько.
По его словам, российская сторона уже информировала ЦЕРН о возможностях расширения взаимовыгодного сотрудничества, создаваемых в рамках национального проекта "Наука" на площадке совместного Комитета по сотрудничеству "Россия-ЦЕРН".
Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве
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Россия хочет сотрудничать с ЦЕРН по широкому спектру научных вопросов
"Европейские партнеры прорабатывают возможные модальности совместной работы с учетом этой российской инициативы. Необходимость заключения дополнительного соглашения в настоящее время не просматривается", - добавил Приходько.
Он также отметил положительный опыт сотрудничества с ЦЕРН при реализации проектов класса "мегасайнс" на территории России. В качестве примера он привел Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA, строительство которого также предусмотрено национальным проектом "Наука".
"Благодаря кооперации с ЦЕРН российские ученые получают доступ к самым передовым технологиям. В частности, ЦЕРН поставляет пиксельные детекторы, электронику для считывания основного трекового детектора. Все это – сверхсовременные технологии, которые создавались десятилетиями работы специалистов со всего мира, и подготовить технологические решения такого уровня одной стране просто не под силу. У европейских коллег есть большой опыт в строительстве Большого адронного коллайдера, что требовало уникальных "софтовых" решений для реализации таких масштабных проектов", - добавил первый замруководителя аппарата кабмина.
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
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ЦЕРН может привлечь Россию к проекту "Компактного линейного коллайдера"
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Ядерные технологииЕвропейская организация по ядерным исследованиямСергей ПриходькоРоссия
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