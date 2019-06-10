Приходько: нацпроект "Наука" предусматривает сотрудничество с ЦЕРН

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нацпроект "Наука" предполагает сотрудничество российских специалистов с ведущими зарубежными учеными в сфере ядерных исследований, благодаря кооперации с ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) будет получен доступ к самым передовым технологиям, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.

"В рамках нацпроекта "Наука" будет обеспечено привлечение ученых с мировым именем в российские образовательные и научные организации. В 2019 году на конкурсной основе будет поддержано не менее 30 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих зарубежных ученых, в том числе сотрудничающих с ЦЕРН", - сказал Приходько.

По его словам, российская сторона уже информировала ЦЕРН о возможностях расширения взаимовыгодного сотрудничества, создаваемых в рамках национального проекта "Наука" на площадке совместного Комитета по сотрудничеству "Россия-ЦЕРН".

"Европейские партнеры прорабатывают возможные модальности совместной работы с учетом этой российской инициативы. Необходимость заключения дополнительного соглашения в настоящее время не просматривается", - добавил Приходько.

Он также отметил положительный опыт сотрудничества с ЦЕРН при реализации проектов класса "мегасайнс" на территории России. В качестве примера он привел Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA, строительство которого также предусмотрено национальным проектом "Наука".