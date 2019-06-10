Россия хочет сотрудничать с ЦЕРН по широкому спектру научных вопросов

"Магистральным направлением сотрудничества РФ с Европейской организацией ядерных исследований является физика высоких энергий. Вместе с тем совместная работа охватывает широкий спектр научных вопросов. К их числу относятся физические исследования, осуществляемые вне коллайдеров, ядерная физика низких и промежуточных энергий, астрофизика, физика нейтрино, а также сопутствующие проведению фундаментальных исследований новейшие разработки по нанотехнологиям, материаловедению, современной электронике, информационным и компьютерным технологиям (в том числе системы сбора и обработки "больших данных"), созданию сверхмощных магнитов, медицинской физике", - рассказал Приходько.