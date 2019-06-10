Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

"Приветствуем вклад швейцарских представителей в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию. Прежде всего, это бывший посол по особым поручениям Хайди Тальявини, которая в 2014-2015 годах занимала пост спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине и принимала непосредственное участие в выработке известных минских соглашений", - рассказал Приходько журналистам.