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РИА Новости

Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

00:23
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Набережная в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"Приветствуем вклад швейцарских представителей в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию. Прежде всего, это бывший посол по особым поручениям Хайди Тальявини, которая в 2014-2015 годах занимала пост спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине и принимала непосредственное участие в выработке известных минских соглашений", - рассказал Приходько журналистам.
Он отметил, что ее соотечественник Тони Фриш является координатором гуманитарной подгруппы контактной группы и многое делает для решения неотложных проблем населения пострадавших от войны районов Донбасса.
Вывеска с надписью Донецкая народная республика в Славянске
00:20
Швейцария с 2015 года доставила более 12 тысяч тонн гумпомощи в Донбасс
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ПриходькоШвейцарияРоссияВ мире
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