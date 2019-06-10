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РИА Новости
Ядерные технологии

ЦЕРН может привлечь Россию к проекту "Компактного линейного коллайдера"

00:22
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководство ЦЕРН заявляет об интересе пригласить Россию в качестве стратегического партнера к реализации таких проектов, как "Компактный линейный коллайдер" (CLIC) и "Будущий циклический коллайдер" (FCC), заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправится в Женеву с двухдневным визитом, в ходе которого посетит Европейский центр ядерных исследований.
По словам Приходько, в отличие от ряда направлений отраслевого сотрудничества, которые, как известно, были "заморожены" по инициативе ЕС, взаимодействие с европейскими партнерами в области науки и технологий развивается успешно.
"Что касается ЦЕРН, то эта международная организация выдвинула амбициозные инициативы, рассчитанные на перспективу. Руководство ЦЕРН заявляет об интересе пригласить Россию в качестве стратегического партнера к реализации таких прорывных проектов, например, "Компактного линейного коллайдера" (CLIC) и "Будущего циклического коллайдера" (FCC)", - заявил Приходько.
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"Одной из приоритетных областей развития научно-технологического сотрудничества между Россией и ЕС является создание исследовательской инфраструктуры, в том числе в рамках реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как мега-сайнс", - сказал он. Приходько напомнил, что для повышения эффективности сотрудничества действует специальная рабочая группа Россия-ЕС в области исследовательской инфраструктуры.
"В целом на этом направлении Россия уже имеет высокий уровень кооперации со странами ЕС – равно как и с другими государствами, имеющими ведущие компетенции в конкретных научно-технологических сферах. Речь, в частности, о создании рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), ионного центра в Германии (FAIR), строительстве термоядерного реактора ИТЕР во Франции и других проектах", - пояснил он.
При этом, по словам Приходько, коллективы из Евросоюза привлекаются к реализуемым в России международным научным мегапроектам, включая реакторный комплекс "ПИК", источник синхротронного излучения ИССИ-4, токамак "Игнитор" и ионный коллайдер NICA, а также Центр исследований экстремальных световых полей ЦИЭС и выполняемый ИЯФ имени Будкера проект супер Чарм-Тау фабрики.
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Приходько отметил, что недавно в Брюсселе завершилась процедура оценки поданной Россией заявки по новому проекту "Кремлин плюс" (CREMLIN Plus), нацеленному на продолжение научного сотрудничества России и ЕС в области исследовательских инфраструктур, и в консорциуме по реализации проекта запланировано участие 35 организаций из России и стран-членов ЕС.
В состав со стороны РФ, по словам Приходько, включены различные объекты исследовательской инфраструктуры из Объединенного института ядерных исследований (Дубна), Санкт-Петербургского государственного университета, Института цитологии и генетики РАН (Новосибирск), Института ядерной физики имени Будкера РАН, Астрофизической обсерватории РАН, Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.
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Ядерные технологииЕвропейская организация по ядерным исследованиямРоссияЭкономика
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