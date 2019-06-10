ЦЕРН может привлечь Россию к проекту "Компактного линейного коллайдера"

Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото

Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководство ЦЕРН заявляет об интересе пригласить Россию в качестве стратегического партнера к реализации таких проектов, как "Компактный линейный коллайдер" (CLIC) и "Будущий циклический коллайдер" (FCC), заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправится в Женеву с двухдневным визитом, в ходе которого посетит Европейский центр ядерных исследований.

По словам Приходько, в отличие от ряда направлений отраслевого сотрудничества, которые, как известно, были "заморожены" по инициативе ЕС, взаимодействие с европейскими партнерами в области науки и технологий развивается успешно.

"Что касается ЦЕРН, то эта международная организация выдвинула амбициозные инициативы, рассчитанные на перспективу. Руководство ЦЕРН заявляет об интересе пригласить Россию в качестве стратегического партнера к реализации таких прорывных проектов, например, "Компактного линейного коллайдера" (CLIC) и "Будущего циклического коллайдера" (FCC)", - заявил Приходько.

"Одной из приоритетных областей развития научно-технологического сотрудничества между Россией и ЕС является создание исследовательской инфраструктуры, в том числе в рамках реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как мега-сайнс", - сказал он. Приходько напомнил, что для повышения эффективности сотрудничества действует специальная рабочая группа Россия-ЕС в области исследовательской инфраструктуры.

"В целом на этом направлении Россия уже имеет высокий уровень кооперации со странами ЕС – равно как и с другими государствами, имеющими ведущие компетенции в конкретных научно-технологических сферах. Речь, в частности, о создании рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), ионного центра в Германии (FAIR), строительстве термоядерного реактора ИТЕР во Франции и других проектах", - пояснил он.

При этом, по словам Приходько, коллективы из Евросоюза привлекаются к реализуемым в России международным научным мегапроектам, включая реакторный комплекс "ПИК", источник синхротронного излучения ИССИ-4, токамак "Игнитор" и ионный коллайдер NICA, а также Центр исследований экстремальных световых полей ЦИЭС и выполняемый ИЯФ имени Будкера проект супер Чарм-Тау фабрики.

Приходько отметил, что недавно в Брюсселе завершилась процедура оценки поданной Россией заявки по новому проекту "Кремлин плюс" (CREMLIN Plus), нацеленному на продолжение научного сотрудничества России и ЕС в области исследовательских инфраструктур, и в консорциуме по реализации проекта запланировано участие 35 организаций из России и стран-членов ЕС.