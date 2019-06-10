Швейцария с 2015 года доставила более 12 тысяч тонн гумпомощи в Донбасс

"С апреля 2015 года туда десятью конвоями было поставлено свыше 12 тысяч тонн различных грузов. Среди них химикаты для очистки воды специализированными предприятиями региона, что позволяет обеспечивать бесперебойное водоснабжение более четырех миллионов человек, проживающих по обе стороны линии разграничения", - сказал Приходько журналистам в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Женеву.