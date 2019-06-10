Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T00:18Z
https://ria.ru/20190610/1555425812.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154944/57/1549445784_0:270:2866:1882_1036x0_80_0_0_42d363e92b123208e4d38280001729e0.jpg
РИА Новости

Названы европейские страны, жители которых могут купить больше всего газа

00:18
3107
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самый большой объем газа могут приобрести на свои средние зарплаты жители Люксембурга, Казахстана и России — такие данные следуют из нового исследования РИА Новости*.
Эксперты подготовили рейтинг 33 стран Европы по доступности природного газа для населения в первом полугодии 2019 года. Наименьший объем могут себе позволить купить граждане Украины.

Россиянин может покупать 6,7 тысячи кубометров газа в месяц

Лидером по доступности газа стал Люксембург. Его среднестатистический житель на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 7,9 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата — одна из самых высоких в Европе.
На втором месте расположился Казахстан с 7,5 тысячи кубометров. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ, как и в России, одни из самых низких из всех стран, участвующих в рейтинге.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток — 2
8 июня, 07:00
Глава немецкого концерна призвал защитить "Северный поток — 2" от США
На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,7 тысячи кубометров газа.
Далее в первой десятке по доступности газа расположились развитые западноевропейские страны: Великобритания, Германия, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Дания.
Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Украины. На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в восемь раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине, по европейским меркам, невысокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат.
Среди аутсайдеров находятся также Молдавия, Болгария и Сербия. В этих странах жители могут приобрести менее 1,2 тысячи кубометров газа в месяц.
Сенатор Алексей Пушков
8 июня, 01:41
Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России

Самый дешевый газ — в Казахстане, самый дорогой — в Швеции

Очевидно, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только уровнем дохода граждан, но и ценой самого газа. Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли.
Наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 3,2 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,2 рубля за кубометр.
Третье место занимает Белоруссия, где газ заметно дороже, чем в России — 9,7 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа также входят Турция (14,6 рубля) и Украина (20,2 рубля).
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
7 июня, 21:56
"Газпром" предложил Украине сначала купить газ, а потом обсуждать транзит
Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр топлива местным потребителям обходится в 87,9 рубля. Любопытно, что при этом потребление природного газа в этой стране незначительно: Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии.
Среди лидеров по дороговизне газа также Италия (70,8 рубля за кубометр), Дания (67,9 рубля) и Испания (65,1 рубля). Большинство стран с высокими ценами на газ нацеливаются на увеличение потребления "зеленой" энергии.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году

2019: спрос будет ниже, а цены выше

Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в 26 странах, включенных в рейтинг, газ подорожал. Наиболее значительно цены выросли в Турции (+28,3%), Белоруссии (+24,2%) и Украине (+18,5%). В России рост цены на газ составил 3,2%, что ниже инфляции.
Наиболее существенное удешевление произошло в Молдавии (-12,8%), Хорватии (-2,5%) и Португалии (-1,9%). Также газ немного подешевел в Германии, Боснии и Герцоговине, Венгрии.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году спрос на газ в Европе, скорее всего, будет ниже, чем в 2018 году, так как запасы газа в газохранилищах находятся на высоком уровне. Соответственно, среднегодовые цены на бирже также сократятся. Тем не менее, как показывает результат прежних периодов, колебания цен на бирже не всегда коррелируют с динамикой розничных цен. Цены для потребителей по итогам года могут даже увеличиться по сравнению с 2018 годом.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг стран Европы по доступности газа для населения
00:00
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
1821017
Обсудить 5
ЕвропаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12В Липецкой области проверят информацию о массовой гибели пчел
12:12Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
12:11Пожар на заводе под Калининградом не угрожает населению
12:10Демпартия Молдавии начинает сбор подписей для отставки президента Додона
12:08ФСБ показала богатства "алмазной мафии", укравшей более 500 камней
12:06На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
12:04США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП
12:04"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов
12:03Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС
12:03Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:01Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен ростом напряженности вокруг иранского атома
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
Лента новостейМолния