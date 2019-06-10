Названы европейские страны, жители которых могут купить больше всего газа

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самый большой объем газа могут приобрести на свои средние зарплаты жители Люксембурга, Казахстана и России — такие данные следуют из нового исследования РИА Новости*.

Эксперты подготовили рейтинг 33 стран Европы по доступности природного газа для населения в первом полугодии 2019 года. Наименьший объем могут себе позволить купить граждане Украины.

Россиянин может покупать 6,7 тысячи кубометров газа в месяц

Лидером по доступности газа стал Люксембург. Его среднестатистический житель на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 7,9 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата — одна из самых высоких в Европе.

На втором месте расположился Казахстан с 7,5 тысячи кубометров. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ, как и в России, одни из самых низких из всех стран, участвующих в рейтинге.

На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,7 тысячи кубометров газа.

Далее в первой десятке по доступности газа расположились развитые западноевропейские страны: Великобритания, Германия, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды, Дания.

Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Украины. На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в восемь раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине, по европейским меркам, невысокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат.

Среди аутсайдеров находятся также Молдавия, Болгария и Сербия. В этих странах жители могут приобрести менее 1,2 тысячи кубометров газа в месяц.

Самый дешевый газ — в Казахстане, самый дорогой — в Швеции

Очевидно, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только уровнем дохода граждан, но и ценой самого газа. Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли.

Наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 3,2 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,2 рубля за кубометр.

Третье место занимает Белоруссия, где газ заметно дороже, чем в России — 9,7 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа также входят Турция (14,6 рубля) и Украина (20,2 рубля).

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр топлива местным потребителям обходится в 87,9 рубля. Любопытно, что при этом потребление природного газа в этой стране незначительно: Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии.

Среди лидеров по дороговизне газа также Италия (70,8 рубля за кубометр), Дания (67,9 рубля) и Испания (65,1 рубля). Большинство стран с высокими ценами на газ нацеливаются на увеличение потребления "зеленой" энергии.

2019: спрос будет ниже, а цены выше

Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в 26 странах, включенных в рейтинг, газ подорожал. Наиболее значительно цены выросли в Турции (+28,3%), Белоруссии (+24,2%) и Украине (+18,5%). В России рост цены на газ составил 3,2%, что ниже инфляции.

Наиболее существенное удешевление произошло в Молдавии (-12,8%), Хорватии (-2,5%) и Португалии (-1,9%). Также газ немного подешевел в Германии, Боснии и Герцоговине, Венгрии.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году спрос на газ в Европе, скорее всего, будет ниже, чем в 2018 году, так как запасы газа в газохранилищах находятся на высоком уровне. Соответственно, среднегодовые цены на бирже также сократятся. Тем не менее, как показывает результат прежних периодов, колебания цен на бирже не всегда коррелируют с динамикой розничных цен. Цены для потребителей по итогам года могут даже увеличиться по сравнению с 2018 годом.