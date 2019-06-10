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РИА Новости

В НАТО назвали цель учений на Балтике

00:11
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© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayКорабли НАТО
Корабли НАТО
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
Корабли НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов задействованы в ежегодных морских учениях НАТО Baltops, которые стартовали на Балтике. В этом году маневры проходят под командованием американских военных, их цель - продемонстрировать способность НАТО к защите от любого противника, сообщил альянс.
В частности, в учениях задействовали силы из Бельгии, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. В этом году учениями командует Второй флот ВМС США.
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К учениям привлечены морские, воздушные и сухопутные силы, в том числе 50 кораблей и подводных лодок, 40 воздушных судов. "Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", - говорится в сообщении. Учения также предусматривают отработку поиска морских мин и подводных лодок, использования средств ПВО, обороны от атак кораблей условного противника.
"Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, учения "не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма".
"Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника", - приводит ее слова альянс.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ранее заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает Москву принимать ответные меры.
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Усиление НАТО на Балтике: психологическое давление как аргументВашингтон и Брюссель явно задумались об усилении своего военного потенциала и присутствия на Балтике. Видимо, в надежде создать там столь же нездоровую атмосферу, как в последнее время в Черном море.
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