В НАТО назвали цель учений на Балтике

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов задействованы в ежегодных морских учениях НАТО Baltops, которые стартовали на Балтике. В этом году маневры проходят под командованием американских военных, их цель - продемонстрировать способность НАТО к защите от любого противника, сообщил альянс.

В частности, в учениях задействовали силы из Бельгии, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. В этом году учениями командует Второй флот ВМС США.

К учениям привлечены морские, воздушные и сухопутные силы, в том числе 50 кораблей и подводных лодок, 40 воздушных судов. "Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", - говорится в сообщении. Учения также предусматривают отработку поиска морских мин и подводных лодок, использования средств ПВО, обороны от атак кораблей условного противника.

"Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, учения "не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма".

"Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника", - приводит ее слова альянс.