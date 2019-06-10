Медведев в Женеве на полях конференции МОТ может обсудить украинский кризис

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев может обсудить украинский кризис на полях мероприятий Международной организации труда (МОТ) в Женеве, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

"Украинская проблематика может стать предметом обсуждения в ходе двусторонних встреч на полях мероприятий в Женеве, посвященных 100-летию Международной организации труда. Мы готовы к дискуссии по этой теме, прежде всего, в контексте поиска путей политического урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полной и последовательной реализации минского "комплекса мер", - заявил Приходько журналистам, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться украинская проблематика в ходе визита главы российского правительства в Женеву.

Как сообщили в кабмине, Медведев 11 июня примет участие в 108-й сессии Международной конференции, приуроченной к столетию Международной организации труда (МОТ), где выступит на пленарном заседании сессии по вопросам будущего сферы труда.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.