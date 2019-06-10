В Сети отреагировали на отмену выступления "Машины времени" в День России

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Некоторые комментаторы сочли, что век коллектива уже прошел.
"Кто-то очень расстроился? Укатила в прошлое уже давно "Машина времени", — написала Алиса Варшавская.
Другие припомнили лидеру "Машины времени" Андрею Макаревичу его политическую позицию.
"Макаревич и Россия — понятия несовместимые", — считает Виталий Стратинский. Он посоветовал музыканту идти на Запад, которому тот, по его мнению, "сдался душой".
"Честно говоря, после того как стало ясно, что Макаревич явно недолюбливает страну, в которой живет, и все стремится раздать ее по кусочкам, как-то пропал интерес и к группе, хотя пели хорошо раньше", — выразил мнение @kalina19719.
Некоторые пользователи расстроились из-за отмены выступления рок-группы.
"Вообще, Макаревич настрадался, конечно. Его выгнали со всех каналов <...>, перестали приглашать на концерты. И вот сейчас, когда "Машине Времени" 50, их не пустили на Красную площадь", — говорится в комментарии Сергея Колесникова.
Ранее лидер "Машины времени" Андрей Макаревич в фейсбуке сообщил, что организаторы отказали группе в возможности выступить у стен Кремля 12 июня. По его словам, они "по-другому сверстали программу". Макаревич посоветовал журналистам обратиться за уточнениями к ответственным за концерт.
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