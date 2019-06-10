Нас ждет большая реформа теплоснабжения. Как выжить

На днях Минстрой призвал отказаться от обязательной установки индивидуальных приборов учета тепла в новостройках.

Эта, казалось бы, правильная идея разбилась о законы физики: тепло, в отличие от других поставляемых в квартиры ресурсов, сильно рассеивается. В результате жителям приходится платить заметно больше среднего, если в соседней квартире отопление по тем или иным причинам перекрыто.

Напомним, что первый шаг к учету тепла был сделан еще несколько лет назад, когда даже во многих старых домах в рамках капитального ремонта установили общедомовые счетчики тепла. В результате стоимость оплаты тепла по счетчику (равномерно распределенная среди жителей пропорционально метражу) оказалась во многих случаях на десятки процентов ниже по сравнению с оплатой по тарифу, основанной на метраже. Но вот второй, казалось бы, логичный шаг — оплата по индивидуальным счетчикам тепла — оказывается уже не столь очевидно полезен. Дискуссия здесь продолжится, простого ответа на вопрос нет.

Но, помимо данного частного случая, вся тема теплоснабжения в ближайшее время становится крайне острой. Описанный сюжет — лишь верхушка огромного айсберга проблем рынка теплоснабжения, который фактически управляется в ручном режиме еще с советских времен. Тема эта неисчерпаема, пока же зафиксируем то, что реформирование сектора назрело. В некоторых регионах вероятен и рост тарифов.

Но сегодня, раз мы начали обсуждение от потребителя, посмотрим на ситуацию со стороны жителя: есть ли у него альтернатива? Если речь идет не о частном доме, где распространены газовые котлы, то альтернатива централизованному теплоснабжению одна — отопление электричеством.

Выглядит на первый взгляд дико, но давайте посчитаем.

Цены в Московском регионе вскоре составят около 1950 рублей за гигакалорию (в скобках отметим, что разброс по стране большой — есть тарифы и по 1000 рублей, есть и по 3000). Именно эти гигакалории считает как общедомовой, так и в некоторых случаях индивидуальный счетчик. Конвертер энергии сообщает нам, что одна гигакалория равняется 1,16 мегаватт-часа. То есть, чтобы электроотопление стало выгодным, цена на электроэнергию должна составлять 1,7 рубля за киловатт-час. Таких цен, разумеется, нет в дневном тарифе, но есть в двух- и трехставочном тарифах, где стоимость ночного киловатта (с 23 вечера до семи утра) составляет 1,5 рубля!

Выходит, для жителей ночью отапливать электричеством выгоднее. Более того, нужно учитывать, что индивидуальные счетчики тепла во многих случаях находятся на лестничных пролетах, на некотором расстоянии от квартиры, и на этом участке собственник за свой счет отапливает общедомовую территорию. Рассеивается часть тепла и в плиту при горизонтальной разводке труб отопления в квартиру. В случае же использования электричества подобные потери намного ниже.

Конечно, в текущих условиях это не то чтобы неправильный, но спекулятивный расчет. Представим, что все жители перешли на электрическое отопление в ночной период. Это сразу бы повысило спрос на ночную электроэнергию, в результате она стала бы дороже. Ночной тариф в любом случае ниже экономически обоснованной стоимости электроэнергии и призван обеспечить более равномерную загрузку генерирующих мощностей.

Хотя отдельные граждане уже могут использовать подобную схему, пока выгода относительно невелика, чтобы стимулировать массовый переход на такую технологию обогрева.

Однако не стоит забывать, что существует еще один способ, который позволяет значительно больше сэкономить при электрическом отоплении. Речь идет об использовании т. н. теплового насоса, устройства для переноса низкопотенциальной энергии источника с низкой температурой к потребителю с высокой температурой (по сути, кондиционер наоборот).

Экономия энергии в этом случае зависит от температуры наружного воздуха. При умеренно прохладной погоде (в районе семи градусов Цельсия за окном) система позволяет получить примерно в три (!) раза больше энергии, чем потребляет. При уменьшении внешних температур ниже нуля экономия заметно снижается, но и в этом случае возможна экономия как минимум на десятки процентов по сравнению с обогревом электричеством.

Конечно, сам тепловой насос тоже стоит денег, но кондиционеры с режимом обогрева, которые во многих квартирах уже куплены для целей охлаждения, при умеренно низких внешних температурах вполне могут стать заменителем теплового насоса (идеологически суть в них абсолютно такая же).

Так что при вполне распространенном сочетании условий — температура за окном несколько выше нуля, наличие кондиционера и двухставочного тарифа на электроэнергию — ночное отопление электричеством уже сейчас становится в разы дешевле по сравнению с централизованным отоплением. А дневное отопление в случае использования теплового насоса будет сопоставимым по цене.

Однако представим, что на эту схему жители многоквартирных домов начнут переходить массово. В таком случае не только увеличится нагрузка на электросети, но мы получим и недозагрузку тепловых сетей, что приведет только к еще большему росту тарифа.

Проблема несколько напоминает ситуацию с распределенной генерацией в энергетике, когда крупные потребители строят собственные источники электроэнергии, в результате сетевые мощности частично простаивают, а эти затраты перекладываются на оставшихся потребителей.

Итак, схема, когда все жители платят пропорционально, согласно данным общедомового счетчика, делает невыгодным механизмы собственного, "распределенного" отопления.

А в качестве аргумента против общедомового счетчика можно представить, к примеру, мнение жителей многоквартирных домов, где зимой распространена ситуация, когда на верхних этажах жара, а на нижних вполне прохладно. И хотя это связано с объективной схемой теплоснабжения, возможно, жители нижних этажей таких домов хотели бы иметь индивидуальный счетчик, чтобы распределение расходов было бы более справедливым, кроме того, если жители верхних этажей будут экономить тепло, то и нижним этажам достанется больше.