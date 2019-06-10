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РИА Новости

Добыча сланцевой нефти в США может быть остановлена

08:00
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© AFP 2019 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2019 / Mladen Antonov
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В стремлении нарастить добычу нефти американские сланцевики сжигают все больше попутного газа. За год объемы сгоревшего без всякой пользы голубого топлива выросли вдвое и достигли рекордного уровня в 18,7 миллиона кубических метров в день. Многие компании уже превысили разрешенные законом лимиты сжигания, и добыча может быть остановлена по требованию властей.

Жгут по-максимуму

По подсчетам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, объемы сжигания и сброса газа в сланцевом бассейне Permian сейчас вдвое превышают добычу голубого топлива на самой производительной газовой скважине в Мексиканском заливе — принадлежащем Royal Dutch Shell комплексе Mars-Ursa, где добывают до 7,5 миллиона кубометров в день.

На месторождениях сланцевой нефти в Западном Техасе каждый день сгорает природный газ стоимостью около миллиона долларов, причем впустую, констатирует The Wall Street Journal (WSJ). Дела на сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте обстоят еще хуже — в первом квартале года объемы суточного сжигания газа там достигали 14 миллионов кубометров.

Установленные властями штата ограничения бурильщики не соблюдают. Так, в 2016-м был введен лимит на сжигание — 15%, а к 2020-му его должны снизить до десяти процентов. Тем не менее в первые три месяца этого года сланцевики сожгли 20% газа.
© AP Photo / Brian WitteПротивники добычи сланцевого газа и нефти в штате Мэриленд, США
Противники добычи сланцевого газа и нефти в штате Мэриленд США
© AP Photo / Brian Witte
Противники добычи сланцевого газа и нефти в штате Мэриленд, США
Эти два нефтяных месторождения ежегодно утилизируют голубого топлива больше, чем потребность в нем в таких странах, как Венгрия, Израиль, Азербайджан, Колумбия и Румыния, отмечает Rystad.

Придется сокращать добычу

По прогнозам аналитиков, во второй половине года объемы сжигания газа в Пермском бассейне будут на уровне 18,4 миллиона кубометров в день. Проблема попутного газа настолько обострилась, что способна подорвать рост нефтедобычи.
Сейчас можно сжигать попутный газ в течение 45 дней после начала производства на скважине. После этого, если нет специального разрешения, газ необходимо улавливать, иначе добыча должна быть прекращена.

Однако необходимой инфраструктуры и производственных мощностей для улавливания, хранения и траспортировки попутного газа на сланцевых месторождениях нет. Те немногие газопроводы, что построены на нефтяных сланцевых месторождениях, заполнены до предела. Поэтому газ сжигают и после того, как минуют дозволенные сроки.

Власти Техаса выражают все большую обеспокоенность нарушением ограничений на время горения факела, поскольку на них давят экологи. Американское Агентство по охране окружающей среды заявляет, что объемы выбросов метана в результате сжигания попутного газа в Пермском бассейне сейчас сравнимы с выбросами от двух миллионов автомобилей.
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
18 мая, 08:00
Обратная сторона бума: американских сланцевиков накрыла волна банкротств
Администрация Северной Дакоты тоже настроена решительно. В результате перспектива закрытия скважин все реальнее, подтверждают аналитики Rystad.

Денег нет

Это сильно ударит по сланцевой отрасли, которая и без того находится в кризисе. Нефтедобыча в США достигла рекордных 11,5 миллиона баррелей в день во многом благодаря сланцу. Но у сланцевого бума есть и обратная сторона. Чтобы поддерживать высокие показатели, операторам надо бурить все больше скважин, а это требует колоссальных затрат. Деньги же брать особо неоткуда: устав от нерентабельных проектов, в прошлом году инвесторы вложили в отрасль вдвое меньше.

В результате отрасль накрывает волна банкротств. В мае американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — заявила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководители двух других игроков нефтегазовой отрасли, Halcon Resources и Alta Mesa Resources, поставили под сомнение способность компаний продолжать деятельность.

Проблемы возникли и у California Resources, специализирующейся на разведке и добыче нефти и природного газа. Банкротства не избежали Bristow Group, PHI, Jones Energy и Rex Energy, тоже обремененные долгами.
Выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти целиком идет на оплату процентов по корпоративным долгам, затраты постоянно растут, производство падает, а технология лишь ускоряет цикл от бума до спада. Аналитики констатируют: за десять лет сланцевики так и не оправдали возлагавшихся на них надежд.
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сланцевая нефтьСШАЭкономика
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