Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В мире выявляют менее одного случая проказы в год на десять тысяч человек. Объявив болезнь неопасной, ВОЗ, однако, считает, что радоваться рано. В последнее время число вновь заболевших растет, главным образом в Индии, Бразилии, Индонезии. Это значит, что возбудитель обитает в каких-то скрытых очагах и не все пути его распространения известны.

Инфекция поднимает голову

Проказу вызывает микобактерия Mycobacterium leprae, родственная туберкулезной палочке. Она проникает в клетки кожи и слизистой и очень медленно там развивается. Бацилла делится раз в две недели — рекорд длительности среди патогенов. Для сравнения: туберкулезной палочке требуется всего 20 часов.

Инкубационный период занимает годы. Симптомы могут проявиться спустя даже два десятка лет: пятна на коже, наросты. В запущенных случаях микроб поражает периферические нервы, из-за чего скрючиваются пальцы, теряется чувствительность.

© Фото : CDC Многочисленные красные палочки — бациллы Mycobacterium leprae в образце кожи больного проказой © Фото : CDC Многочисленные красные палочки — бациллы Mycobacterium leprae в образце кожи больного проказой

Болезнь сильно уродует человека. Прокаженных раньше изгоняли, отселяли в резервации. В Японии закон о принудительной изоляции больных проказой действовал до 1996 года. В Индии прокаженным нельзя работать и находиться в публичных местах.

Возбудителя лепры открыли в конце XIX века, но лекарство от него появилось только в 1940-м — антибиотик дапсон. Через двадцать лет, поскольку микобактерия выработала резистентные штаммы, разработали еще два препарата.

В 1980-х в мире насчитывали 11 миллионов прокаженных. ВОЗ поставила цель искоренить болезнь, лечение предоставлялось бесплатно. В 2000-м заявили , что лепра больше не представляет общественной опасности. В Индии, например, после 2005 года свернули большинство программ по борьбе с проказой.

Сейчас на планете почти четыреста тысяч больных, 74 процента приходится на Индию, Бразилию и Индонезию. Однако в последнее время медики выявляют все больше новых случаев. По данным ВОЗ, в 2015-м проказой заболели 210 758 человек, в 2017-м — уже 211 009.

© Иллюстрация РИА Новости Карта распространения проказы в наши дни. Голубым показаны регионы, где инфекция поразила популяции броненосцев и белок. © Иллюстрация РИА Новости Карта распространения проказы в наши дни. Голубым показаны регионы, где инфекция поразила популяции броненосцев и белок.

Найдены новые очаги

Возбудителя проказы невозможно культивировать в искусственной среде, он живет только внутри живых клеток. Это затрудняло его изучение, пока в 1970-х ученые не открыли зараженных лепрой девятипоясных и шестипоясных броненосцев — покрытых панцирем небольших млекопитающих, обитающих в Южной Америке и на юге США.

Броненосцы долго оставались единственными лабораторными моделями для изучения лепры. Позже научились выращивать ее в клетках подушечек мышиных лапок, но это очень трудоемко. В 2014 году установили, что микроб выживает в цистах акантамеб — одноклеточных, которые водятся в пресной воде, влажных почвах. Там бактерия сохраняет активность в течение восьми месяцев. Это насторожило научное сообщество, поскольку открывался еще один путь заражения — через воду или почву.

В 2016-м ученые, взяв образцы бородавчатых наростов у обыкновенных белок из Великобритании и Ирландии, выделили оттуда Mycobacterium leprae и еще один родственный вид микроба — Mycobacterium lepromatosis. Позже его обнаружили у людей.

Микроб также может обитать в земле. Его следы выявили по ДНК в образцах почв из Бангладеш, Суринама, с британских островов Браунс и Арран, где встречаются больные белки.

Все это поможет пролить свет на то, как передается проказа. Считается, что основной путь — воздушно-капельный, через мокроту, чихание, сморкание. Заражаются при длительных многочисленных контактах с больными. Чаще всего — члены семей, кровные родственники. Однако рост числа вновь заболевших свидетельствует о том, что, вероятно, имеются и другие пути передачи возбудителя, не только от человека к человеку.

© Depositphotos / krisrobin В штатах США, расположенных у Мексиканского залива, живут популяции девятипоясных броненосцев, зараженных проказой © Depositphotos / krisrobin В штатах США, расположенных у Мексиканского залива, живут популяции девятипоясных броненосцев, зараженных проказой

Генетика раскрывает тайны

Ученые рассматривают диких броненосцов как природный источник проказы. Известны случаи заражения от них в южных штатах США. Об опасности белок на Британских островах пока речи не идет. Также возбудители выявлены у приматов в Африке и Юго-Восточной Азии.

Как вообще возникли штаммы, вызывающие у людей проказу? Ответ на этот вопрос дает изучение ДНК из древних погребений. В 2018 году международный коллектив ученых под руководством немецкого генетика Йоханнеса Краузе опубликовал результаты полного секвенирования геномов возбудителя проказы, выделенных из человеческих останков в разных странах Европы. Удалось проследить эволюцию этого патогена на протяжении полутора тысячелетий начиная с четвертого века до нашей эры.

Краузе с коллегами выделяют десять геномов, принадлежащих разным ветвям возбудителя проказы, что говорит о большом генетическом разнообразии. Штаммы, циркулирующие у белок на Британских островах и броненосцев с юга США, очень похожи на те, что поражали людей в позднесредневековой Европе, и до сих пор активны в разных регионах мира.

Может, болезнь передалась животным от людей в Средние века и эпоху Великих открытий? Это пока неясно.

Нет и однозначного понимания, как распространяется проказа сейчас, какую роль играет генетическая предрасположенность (известно, что эта инфекция довольно избирательна), как быстро разовьются резистентные к существующим антибиотикам штаммы. Все еще нет тестов, выявляющих заражение по образцу крови, а вакцины находятся на стадии разработки.