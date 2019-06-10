В Киеве появились новые силы. И снова смотрят на Москву

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Мария Калинина. С победой Владимира Зеленского избирательная кампания на Украине не завершилась. Главе государства, сильно зависящему от Верховной рады, нужна там своя коалиция. Пока парламентские партии пытаются актуализировать свои программы, популярность у избирателей набирают пророссийские политические объединения.

Опасные реваншисты

Практически все в Верховной раде считаются конкурентами Зеленского и откровенно мешают ему закрепить победу в президентской гонке. Единственный вариант для нового главы государства — роспуск парламента.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой организации — четыре процента", — объявил Зеленский 20 мая во время своей инаугурации. Досрочные выборы назначили на 21 июня.

Сколько партий будет в избирательных бюллетенях, сказать сложно. Каждый день на Украине возникают новые политобъединения. Так, 2 июня мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов сообщили о создании партии "Доверяй делам", призывающей искать дипломатические пути решения конфликта на востоке Украины, признающей необходимость переговоров с Россией, поскольку на это "есть запрос украинского населения". Кернеса и Труханова сразу же причислили к пророссийским и реваншистским силам.

В рядах новой организации также были замечены один из организаторов акций Антимайдана, мэр Покровска Донецкой области Руслан Требушкин и мэр Бахмута той же области Алексей Рева, в 2014 году поднявший флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики над зданием местной администрации.

Узнав об этой партии, украинские националисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Через четыре дня появилась "Партия Шария" — оппозиционного журналиста и популярного видеоблогера Анатолия Шария, резко критиковавшего киевские власти, в частности Петра Порошенко. Он уже несколько лет живет в ЕС, где ему предоставлено убежище. На родине против него возбуждены два уголовных дела. По одному из них 19 апреля суд снял с Шария заочный арест и отменил требование о розыске и экстрадиции на Украину, отправив дело на доследование.

Неожиданный союз

Одна из главных политических интриг — возвращение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Возглавляемое им "Движение новых сил" собирается участвовать в досрочных выборах в Раду. В партии сообщают, что хотят "отстоять свои проекты и свою философию". В окружении Саакашвили заверяли СМИ, что сам политик баллотироваться в парламент не собирается и ему больше нравится статус партийного "ВИП-агитатора".

Проблема в том, что Саакашвили не проходит ценз оседлости. Депутатом может быть избран только гражданин Украины, проживающий в стране в течение последних пяти лет. Впрочем, это обстоятельство не помешало мэру Киева Виталию Кличко предложить опальному политику возглавить партию "Удар", ранее входившую в коалицию с партией Порошенко в Верховной раде.

Украинские СМИ считают, что Кличко на этот шаг толкнули низкие рейтинги "Удара" (около 0,3 процента), а также то, что он не сумел договориться с другими политическими силами: ни с партией Порошенко, ни с "Украинской стратегией" премьер-министра Владимира Гройсмана. Мэр Киева пообещал экс-президенту Грузии пост формального лидера "Удара" и разрешил внести в список своих людей.

Кличко стремится не только провести партию в Раду, но и максимально дистанцироваться от Порошенко, чтобы вновь участвовать в выборах мэра Киева, которые пройдут в октябре следующего года.

Пока Саакашвили не ответил на предложение, пообещав посоветоваться со сторонниками. Спросил совета и в фейсбуке. По его словам, такой союз возможен, если очистить партию от депутатов, активно поддерживавших президента Порошенко. "Там есть люди, которые четко связаны с коррупцией. От них надо отмежеваться и добиваться, чтобы они попали в тюрьму", — подчеркнул политик.

Окончательное решение необходимо принять до 10 июня — когда заканчивается выдвижение кандидатов партиями. В окружении Саакашвили признают, что альянс с Кличко выгоден политику, поскольку у "Удара" неплохое финансирование, да и у партии Саакашвили возникли проблемы с регистрацией. А Зеленский в свой штаб его пока не зовет. И все же Саакашвили уверяет, что полностью поддерживает нового украинского лидера и готов помогать ему "всем, чем сможет".

"Слуга" в лидерах

Чтобы пройти в Верховную раду, партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, кандидатам в округах достаточно относительного большинства голосов. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Rating Group с 29 мая по 3 июня, реальные шансы попасть в парламент есть всего у пяти политических объединений.

Лидирует президентская партия "Слуга народа" — за нее готовы проголосовать 48,2 процента граждан.

Из хорошо знакомых избирателям политсил в парламент могут пройти "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, не скрывающего пророссийской позиции, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Их поддерживают 10,7 процента избирателей.

Бывший кандидат в президенты Бойко среди главных приоритетов называет мир в Донбассе и отмену законов о тотальной украинизации. Кроме того, он призывает снизить тарифы за счет заключения договоров с Россией о поставках газа.

Медведчук, глава политсовета партии, тоже пообещал "принести мир на Украину, прекратить боевые действия". И добавил, что еще в конце января партия представила мирный план для Донбасса, который поддержали в Луганске, Донецке и Москве. "Ответ остается за Киевом", — заключает он.

Еще одна задача партии — изменение экономического курса. Медведчук предлагает восстановить отношения с Россией и странами СНГ, вернуть "транзитный потенциал", чтобы страна "служила мостом между Западом и Востоком".

На третьем месте партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 7,8 процента голосов. До недавнего ребрендинга эта политическая сила называлась "Блок Петра Порошенко "Солидарность". На своей странице в Facebook бывший украинский лидер разместил видеоролик, в котором обещает, что только его партия "обеспечит движение Украины в ЕС и НАТО". "Вместе защитим Украину", — призывает политик.

Далее с почти семью процентами голосов следует партия Юлии Тимошенко "Батькивщина". По уже сложившейся традиции "Батькивщина" отстаивает сохранение моратория на продажу сельскохозяйственных земель, настаивает на принятии законов, обеспечивающих развитие украинского аграрного сектора. В партии заявляют, что один из приоритетов — повышение социальных стандартов населения, снижение тарифов на ЖКХ, а также усиление борьбы с коррупцией.

Кроме того, Юлия Тимошенко в качестве предвыборной программы выдвинула "Новый курс Украины", состоящий из четырех блоков: нового общественного договора, нового экономического курса, новой стратегии мира и экосистемы жизни человека.