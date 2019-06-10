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РИА Новости

Уголовное дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера

02:00
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте главы Республики Коми В.Гайзера
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте главы Республики Коми В.Гайзера
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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18 сентября 2015 года Следственный комитет сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, одним из руководителей которого был глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.
Гайзеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Изначально по делу проходило 19 человек.
В рамках уголовного дела следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России провели более 80 обысков в Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Было изъято более 60 килограммов ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тысяч до 1 миллиона долларов, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на сумму более 1 миллиарда рублей.
20 сентября 2015 года Басманный суд Москвы арестовал 16 фигурантов уголовного дела. 15 человек, в том числе Вячеслава Гайзера, отправили в СИЗО, еще одного – под домашний арест.
Позже суд изменил меру пресечения некоторым фигурантам дела.
30 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Коми Вячеслава Гайзера.
27 января 2017 года СК РФ сообщил о завершении следственных действий в отношении Вячеслава Гайзера и его соучастников.
В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159, пунктами "а, б" частью 4 статьи 174.1, частью 6 статьи 290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки). Уголовное дело расследовалось Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.
По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматели Александр Зарубин и Валерий Веселов. В сообщество также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других людей.
Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП "Птицефабрика Зеленецкая". В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка одного миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов".
В итоге Республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей.
Следствием также был установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества на сумму более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", также группировка отмыла без малого миллиард.
В частности, по версии следствия, в 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению Александра Сердитова директором ОАО "Сыктывкарский ЛВЗ". В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили в качестве взяток от Сердитова 37,5 миллиона рублей.
27 декабря 2017 года в Замоскворецком суде Москвы начались слушания дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
26 марта 2019 года прокурор попросил суд приговорить Вячеслава Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафу в 500 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе на пять лет. Остальным фигурантам дела прокурор запросил сроки от 8 до 17 лет колонии, со штрафами от 2 до 450 миллионов рублей.
По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию республики Коми на сумму 64 миллиона 26 тысяч 860 рублей.
Министерство имущественных и земельных отношений республики Коми просит вернуть в госсобственность стопроцентный пакет акций птицефабрики "Зеленецкая". Кроме того истец просит взыскать с подсудимых неполученные доходы в размере одного миллиарда 450 миллионов рублей.
Вячеслав Гайзер свою вину он не признает.
Наталья Моторина и Валерий Моляров, которым следствие отводит роль "финансистов-технологов", признали вину частично.
Бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов признал вину по инкриминируемым статьям.
Фигуранты дела Гайзера финансист Демьян Москвин и бывший заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Ромаданов заключили досудебные соглашения со следствием. Дела в отношении них были выделены в отдельные производства.
8 мая 2018 года Демьян Москвин был приговорен к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей. Суд и следствие установили, что Москвин, являясь участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством Гайзера, из Москвы управлял финансовыми потоками, находящимися в офшорах. 30 июля 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Демьяну Москвину и направил дело на новое рассмотрение. Суд также освободил его из-под стражи и перевел под домашний арест.
31 мая 2018 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 170 миллионов рублей. В августе 2018 года Московский городской суд оставил приговор Константину Ромаданову без изменений.
Фигурант дела Гайзера финансист Антон Фаерштейн покончил с собой в московском СИЗО "Матросская тишина" в августе 2016 года. Еще один обвиняемый по делу Алексей Соколов погиб в мае 2018 года в результате наезда автомобиля в Новороссийске. Изначально Соколов проходил по делу как свидетель, позже ему были предъявлены обвинения, он признал вину и находился под подпиской о невыезде.
Фигурант дела Гайзера предприниматель Александр Зарубин объявлен в международный розыск.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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