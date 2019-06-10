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РИА Новости

Как полковник Захарченко стал миллиардером

08:00
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Сегодня Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Сумма, найденная в квартире его сестры, вполне сопоставима с годовым бюджетом областного центра. Сам экс-полицейский вины не признает и считает уголовное дело сфабрикованным. Прокуратура просит для него 15 с половиной лет тюрьмы и около 500 миллионов рублей штрафа. О том, как разбогател высокопоставленный борец с коррупцией, — в материале РИА Новости.

"Денежное хранилище"

Замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016-го по подозрению во взяточничестве. В рабочем кабинете и по местам жительства оперативники ФСБ сразу провели обыски. В квартире сестры полицейского обнаружили десяток сумок и коробок, до отказа набитых разной валютой.
На пересчет наличности потребовалось несколько дней. Назвали сумму: порядка девяти миллиардов рублей. Полковник не смог внятно объяснить, как стал миллиардером, и вскоре отправился в СИЗО, а сотрудники СК возбудили несколько уголовных дел по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Воспрепятствование производству предварительного следствия".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 14 августа 2018
Бывший заместитель начальника управления Т МВД России Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 14 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший заместитель начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 14 августа 2018
По версии следствия, еще в 2014-м вместе с сообщником из числа силовиков Захарченко инициировал проверки сети ресторанов "Ля Маре", принадлежащих бизнесмену Меди Дусс. Выявив ряд нарушений, потребовали взятку: пять миллионов долларов. Коммерсант передал силовикам 800 тысяч.
Свидетелем по этому эпизоду проходит генерал МВД и экс-коллега Захарченко Алексей Лаушкин. Он сообщил, что полицейский получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Тот после задержания коллеги самовольно покинул место службы и скрылся. Сейчас в розыске.
Спустя год, утверждает следствие, Захарченко потребовал от владельца "Ля Маре" дисконтную карту со скидкой 50 процентов. "Средний счет в заведении — 80 тысяч рублей. Соответственно, Захарченко платил в два раза меньше, — уточняют в СКР. — В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера". Следователи подсчитали, что борец с коррупцией "сэкономил" таким образом 3,5 миллиона рублей. Сам он уверяет, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк России отозвал лицензию у ПАО "Нота-банк"
Банк России отозвал лицензию у московского банка ПАО НОТА-Банк
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Банк России отозвал лицензию у ПАО "Нота-банк"
Третий эпизод, который вменяют "золотому полковнику", как его окрестили СМИ, связан с Нота-банком. Следователи полагают, что он предупредил руководство кредитной организации о предстоящем обыске по делу о мошенничестве, а также организовал вывоз документов и оргтехники. Однако от уголовного преследования банкиров это не спасло.

Любитель роскоши

Дмитрий Захарченко родился и вырос в Миллеровском районе Ростовской области. Окончив школу с золотой медалью, поступил в Северо-Кавказскую академию госслужбы, откуда вышел с красным дипломом. Затем получил еще два высших образования по специальностям "Экономика" и "Юриспруденция".
В начале нулевых устроился на работу в налоговую полицию и через несколько лет перевелся в Москву, в департамент экономической безопасности МВД России. Позже это подразделение полиции переименовали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства внутренних дел России на Житной улице в Москве
Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание Министерства внутренних дел России на Житной улице в Москве
В главке Захарченко боролся с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. К 38 годам дослужился до полковника и замначальника Управления "Т", которое курирует топливно-энергетический сектор.
Работу в полиции ловко совмещал с очень красивой жизнью. "Любил хорошо поесть и на широкую ногу отдохнуть за границей. Например, в одной из поездок в США потратил 340 тысяч долларов, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Судя по выписке с банковских счетов гражданской жены Захарченко, за границей они ни в чем себе не отказывали. Так, в ноябре 2012-го в Дубае потратили 19 тысяч долларов. С 2007-го по 2014 год они посетили много стран — Австрию, Германию, Египет, Швейцарию, Израиль, Испанию, США".
По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, в тетради с бухгалтерией полковника, которую изъяли следователи, напротив суммы 600 тысяч евро была пометка — "мелочь".
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро

Цепочка арестов

Красивая жизнь продолжалась до тех пор, пока в гости к полковнику не пожаловали оперативники ФСБ. После задержания в МВД назначили служебную проверку, по итогам которой 38-летнего полковника уволили из органов, а вместе с ним — и его непосредственного начальника, руководителя Управления "Т" Александра Тищенко. Кроме того, предупреждение о неполном служебном соответствии получил начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко.
Через три месяца по постановлению суда государству передали девять миллиардов рублей, найденных к квартире сестры Захарченко, 23 квартиры и машиноместа, а также несколько дорогих автомобилей. Семья полковника попыталась оспорить это решение, но безрезультатно.
© Фото : МВД РФНачальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Андрей Курносенко
Начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал Андрей Курносенко
© Фото : МВД РФ
Начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Андрей Курносенко
Пока шли следствие и судебный процесс, под уголовное преследование попал и отец полковника Виктор Захарченко, которого обвинили в фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное кредитование". В итоге его приговорили к четырем годам колонии общего режима, однако и прокуратура, и адвокаты подсудимого этот вердикт обжаловали.
Три с лишним года колонии получили финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, а также ее сестра Лариса по обвинению в растрате 350 миллионов рублей. Обе заключили сделку со следствием и дали изобличающие показания на полковника. Помимо этого, Галина помогла следствию раскрыть хищение еще 25 миллиардов рублей из Нота-банка.
Совладельцев Нота-банка наказали строже — до восьми с половиной лет колонии.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
Гособвинитель попросила суд приговорить Захарченко к 15 с половиной годам колонии строгого режима и назначить штраф в размере 494,9 миллиарда рублей. Полковник вины так и не признал. Его выступление на прениях в суде длилось в общей сложности 31 час, растянувшись на четыре дня. "Все это ложь, в его действиях нет события преступления", — заявил подсудимый, говоря о себе в третьем лице.
По словам Захарченко, его "хотят сломать" и преследуют за то, что он не дал изобличающей информации на других людей. "Мне сказали: подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет. Я отказался", — подытожил полковник.
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