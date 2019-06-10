Путешественники назвали худшие места в поездах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов. Лучшими же традиционно считаются полки рядом с купе проводника, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий опросил 3,5 тысячи пользователей, выясняя, на каком месте в поезде ехать неудобнее всего.

Самым нежелательным вариантом оказались места у туалета. В нелюбви к ним признались 64 процента опрошенных, 21 процент избегают верхних боковых полок, а десять процентов не любят нижние "боковушки". Более терпимы туристы к верхним полкам в купе: их считают крайне неудобными лишь три процента респондентов. По одному проценту "негативных" голосов набрали нижние полки в купе и места у аварийных выходов.