Путешественники назвали худшие места в поездах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов. Лучшими же традиционно считаются полки рядом с купе проводника, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий опросил 3,5 тысячи пользователей, выясняя, на каком месте в поезде ехать неудобнее всего.
Самым нежелательным вариантом оказались места у туалета. В нелюбви к ним признались 64 процента опрошенных, 21 процент избегают верхних боковых полок, а десять процентов не любят нижние "боковушки". Более терпимы туристы к верхним полкам в купе: их считают крайне неудобными лишь три процента респондентов. По одному проценту "негативных" голосов набрали нижние полки в купе и места у аварийных выходов.
Ранее специалисты сервиса выяснили, какие места в поездах дальнего следования выбирают пассажиры. Данные исследования (опрос пользователей и анализ продаж железнодорожных билетов) показали, что большая часть путешественников предпочитают нижние полки (63 процентов), но летом едут где придется — на тех местах, на которые удалось купить билеты.
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