"Внеклассное чтение": десять новых книг лета

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Долгожданный отпуск: уютный гамак на даче или прохладная тень пляжного зонтика. Остается выбрать книгу. Если вы еще не составили свой список "внеклассного чтения", то мы это сделали за вас. Итак, десять книг для летнего чтения — только новинки, разных жанров и на любой вкус.

Ю Несбё. "Нож"

Харри Холе снова с нами. Он опять пьет, руки в крови, с женой разругался вдрызг. Вышел долгожданный роман самого известного детективщика Скандинавии Ю Несбё. В предыдущей книге "Жажда" герой превратился из угрюмого пьяницы в счастливо женатого трезвенника. От этой метаморфозы детективная составляющая романа заметно пострадала. Трезвость и счастье — не лучшая детективная канва.

Айеле Лушкау. "Античный мир "Игры престолов"

Пока миллионы фанатов по всему миру рыдали над последним сезоном культового сериала "Игра престолов", ученые изучали вселенную, созданную Джорджем Мартином в эпопее "Песнь льда и пламени". В книге "Античный мир "Игры престолов" историк Айеле Лушкау проводит параллели между сюжетом сериала и событиями Средних веков и Античности, героями эпопеи Мартина и их реальными прототипами.

Алеся Казанцева. "Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно"

Все лучшие и новые тексты известного блогера и сценариста Алеси Казанцевой наконец-то собрали под одной обложкой. Книгу рекомендуют Слава Сэ и Авдотья Смирнова, Семен Слепаков называет Алесю Казанцеву феноменом российской литературы ХХI века, известные режиссеры хотят экранизировать ее истории. Этот сборник рассказов — для тех, кто настроен на легкое, жизнеутверждающее чтение.

Стивен Фрай. "Герои"

Кто сказал, что античные истории — это скучно и заумно? Их сюжеты закручены похлеще любого новомодного детектива, а любовные страсти дадут фору самой душераздирающей мелодраме. В "Героях" ироничный интеллектуал Фрай превращается во Фрейда для Геракла, Ясона, Эдипа, Персея и Орфея. В изложении Фрая чеканно строгие античные сюжеты теряют сухую академичность и становятся живыми и понятными современному читателю. Кун плачет от зависти!

"Птичий рынок"

Издатель Елена Шубина любит посадить знаменитых авторов писать "сочинение на заданную тему". Поэтому после сборников "В Питере жить" и "Москва: место встречи" появился еще и "Птичий рынок". Евгений Водолазкин, Наринэ Абгарян, Людмила Улицкая, Татьяна Толстая и многие другие написали рассказы о животных. Причем писательская фантазия пошла дальше домашних бобиков и мурок. Абгарян поделилась историей про осла, Толстая — про лобстера, Василий Авченко — про медузу, а Ксения Букша взяла интервью у крокодила. Но котики тоже есть.

Стивен Хокинг. "Краткие ответы на большие вопросы"

Последняя книга большого ученого, известного физика Стивена Хокинга, над которой он работал практически до самого конца. Есть ли Бог? Превзойдет ли нас искусственный интеллект? Есть ли другая разумная жизнь во Вселенной? Как предсказать будущее? Возможно ли путешествие во времени? Сохранится ли жизнь на Земле? Стивен Хокинг знает ответы на эти и другие вопросы.

Харуки Мураками. "Убийство командора"

Новая книга Мураками по ритму и кажущейся простоте напоминает его прежние бестселлеры. Главный герой романа — художник-портретист с особым даром честно отображать характер модели. Сюжет завязывается, когда он внезапно отменяет все заказы и отправляется в путешествие по Японии, в конце пути останавливается в доме известного художника Томохико Амады. Но, удивительное дело, в его доме совсем нет картин, только на чердаке лишь одна работа Амады — "Убийство командора". И это меняет жизнь героя романа.

Андрей Аствацатуров. "Не кормите и не трогайте пеликанов"

Герой нового романа Аствацатурова увидел в лондонском парке табличку "Не кормите и не трогайте пеликанов" и подумал, что эта фраза вполне про него. Все вокруг пытаются доказать невротичному, очаровательному безработному учителю литературы, что успех — мерило жизни. Но он, как величественный пеликан, твердо убежден: никто не вправе диктовать ему условия. Приключения героя — побег от любимой женщины, поиск работы — Аствацатуров разбавляет байками из жизни петербургской интеллигенции.

Питер Мейл. "Мои двадцать пять лет в Провансе"

Вышла новая книга Питера Мейла — англичанина, который двадцать пять лет назад переехал в Прованс и с тех пор не перестает его прославлять. Самое вкусное rose с ароматом лета в бокале, сыр как произведение искусства, дружелюбные соседи, напрочь лишенные привычки современных людей куда-то спешить, много солнца и длинные застолья. Путеводитель, от которого загорает кожа и текут слюнки. В общем, слишком впечатлительным и мечтающим похудеть — читать с осторожностью.

Курцио Малапарте. "Бал в Кремле"