Власти Швеции могут запретить ездить по проезжей части на электросамокатах

По мнению чиновников, двухколесный электротранспорт на дорогах небезопасен: он развивает большую скорость. К примеру, велосипедисты в шлемах ездят со скоростью около 15-20 километров в час, а на электросамокате можно разогнаться до 25 километров в час, однако водители почти всегда ездят без шлема.