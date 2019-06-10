Власти Швеции могут запретить ездить по проезжей части на электросамокатах

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Транспортное управление Швеции предложило запретить использование электросамокатов на проезжей части после того, как 27-летний водитель, передвигавшийся на электроскутере, столкнулся с автомобилем и погиб, сообщает "ЕвроПульс"
По мнению чиновников, двухколесный электротранспорт на дорогах небезопасен: он развивает большую скорость. К примеру, велосипедисты в шлемах ездят со скоростью около 15-20 километров в час, а на электросамокате можно разогнаться до 25 километров в час, однако водители почти всегда ездят без шлема.
Университетский госпиталь Мальмё подтвердил, что с наступлением теплой погоды к ним стали все чаще обращаться травмированные водители электросамокатов.
Инициатива транспортного управления будет обсуждаться сначала с компаниями, занимающимися прокатом электроскутеров в крупных городах, потом – в парламенте Швеции.
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Между тем, во многих странах Евросоюза электросамокаты, наоборот, признают полноправными участниками дорожного движения. Соответствующие законы уже приняли в Дании, Бельгии и Германии.