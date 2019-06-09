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РИА Новости

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

Вчера, 23:39
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ведущие деловые газеты России - "Ведомости", "Коммерсант" и РБК-Daily сделали совместное заявление по делу корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков и отправленного судом под домашний арест. В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
По мнению изданий, выбор меры пресечения Голунову является адекватным, однако они не считают представленные следствием доказательства виновности журналиста убедительными. Кроме того, обстоятельства задержания Голунова вызывают большие сомнения у представителей редакций в том, что при проведении следственных действий не был нарушен закон.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Три ведущие деловые газеты выйдут с единой "шапкой", посвященной Голунову
"Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству, и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации", - говорится в тексте заявления.
Отмечается, что представители редакций ожидают от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона, а также требуют максимальной прозрачности расследования.
"Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации", - подчеркивается в заявлении.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД
Газеты также подчеркивают, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. "Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", - отмечается в заявлении.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Вчера, 09:43
Москалькова держит дело журналиста Голунова на особом контроле
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
8 июня, 22:16
Голунов заявил, что готов сотрудничать со следствием
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Ведомости", "Коммерсант" и РБК-Daily - они давно не российские сми, а ИНОсми.
9 июня, 23:56
Максим Исаев
23200021
Вся дрянь всплывает на поверхность
9 июня, 23:42
Nickolay Toporov
25000110
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