Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-09T23:18Z
https://ria.ru/20190609/1555425316.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155181/93/1551819343_0:273:3110:2022_1036x0_80_0_0_5ad04703829e1175ac43f09bcfdfaf9b.jpg
РИА Новости

Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

Вчера, 23:18
2047
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", которое было создано для управления проектом строительства Крымского моста, сообщил журналистам представитель Ротенберга.
"Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", - сообщил он.
Крымский мост через Керченский пролив
7 июня, 12:30
На ПМЭФ показали, как будет выглядеть Крымский мост после запуска поездов
Компания была учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством самого длинного моста в России и Европе. Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков. За 4 года ведения проекта "СГМ-Мост" подтвердила свои профессиональные компетенции.
В 2018 году "СГМ-Мост" на полгода раньше установленного госконтрактом срока и с высоким качеством завершила строительство автодорожной части моста, в 2019 году компания выполнит взятые на себя обязательства по завершению строительства железной дороги через Керченский пролив.
Крымский мост
29 мая, 13:51
Провокаторам не беспокоиться. Крымскому мосту атаки не страшныЕсли на Украине есть желающие проверить на прочность Крымский мост, лучше сразу отказаться от этой идеи. Он и построен надежно, и охраняется отлично.
Создание отдельной компании, ориентированной на конкретный инфраструктурный проект, позволило сконцентрировать необходимые ресурсы и повысить эффективность строительства самого длинного моста в России и Европе. В команду "СГМ-Моста" вошли лучшие профессионалы отрасли с опытом работы в группе компаний "Стройгазмонтаж", а также других крупных инфраструктурных компаниях России, таких как "Мостотрест", "Стройтрансгаз", "Тоннели-дороги", "Корпорация Инжтранстрой", "УСК мост" и других. За короткий срок "СГМ-Мост" стала одним из ведущих предприятий в строительной отрасли России.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

1223115
Обсудить 1
Крымский мостАркадий РотенбергКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40МИД Украины "предостерег" Молдавию от "российского сценария федерализации"
03:24СМИ: во время протестов на Гаити погиб один человек
03:16ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
03:14На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
03:08Голикова рассказала, сколько денег теряют соцфонды из-за теневой экономики
03:04В Приморье истребители уничтожили "врага" ракетами класса "воздух-воздух"
03:03Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
02:34СМИ сообщили о критической ситуации с американскими бомбардировщиками B-1B
02:19Голикова сообщила о сокращении числа бедных в России
01:42Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинскому вопросу
01:38Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе
01:29Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077
01:11Матвиенко предложила свой критерий оценки эффективности работы губернатора
00:53Кандидат от правящей партии Грузии победил на выборах депутата парламента
00:52Партия "Единая Осетия" побеждает на выборах в Южной Осетии
00:51Госдеп признал итоги выборов в Молдавии
00:49Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:48В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
00:45В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
00:44Всемирный банк: бюджет России теряет до 2,3% ВВП от неформальной занятости
Лента новостейМолния