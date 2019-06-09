Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", которое было создано для управления проектом строительства Крымского моста, сообщил журналистам представитель Ротенберга.

"Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", - сообщил он.

Компания была учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством самого длинного моста в России и Европе. Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков. За 4 года ведения проекта "СГМ-Мост" подтвердила свои профессиональные компетенции.

В 2018 году "СГМ-Мост" на полгода раньше установленного госконтрактом срока и с высоким качеством завершила строительство автодорожной части моста, в 2019 году компания выполнит взятые на себя обязательства по завершению строительства железной дороги через Керченский пролив.

Создание отдельной компании, ориентированной на конкретный инфраструктурный проект, позволило сконцентрировать необходимые ресурсы и повысить эффективность строительства самого длинного моста в России и Европе. В команду "СГМ-Моста" вошли лучшие профессионалы отрасли с опытом работы в группе компаний "Стройгазмонтаж", а также других крупных инфраструктурных компаниях России, таких как "Мостотрест", "Стройтрансгаз", "Тоннели-дороги", "Корпорация Инжтранстрой", "УСК мост" и других. За короткий срок "СГМ-Мост" стала одним из ведущих предприятий в строительной отрасли России.