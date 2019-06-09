Косачев назвал КС Молдавии "поджигателем" политического процесса в стране

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что роль основного "поджигателя" политического кризиса в Молдавии играет Конституционный суд страны.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного "поджигателя" играет Конституционный суд. Только партии в парламенте договорились сформировать правительство и назначить премьера - конституционный суд тут же объявил это решение недействительным. Более того: он потребовал распустить парламент. А еще отстранил от власти президента страны и назначил и.о. премьера. Опять же нарушив принцип разделения властей", - написал Косачев в своем Facebook

Он отметил, что "вместо защиты политсистемы, суд стал ее крушить, явно выйдя за рамки своей миссии". По мнению сенатора, "миссия эта суду навязана теми, кто привык руководить страной как своей карманной компанией".

"В итоге внешние силы решили все же иметь дело с парламентом и сформированным им правительством. И это главная существенная новость сегодняшнего дня: в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана говорится, что Европейский союз готов работать с созданным парламентом правительством", - отметил Косачев.

По мнению сенатора, Россия также должна придерживаться этой линии. "Полагаю, это единственный путь преодолеть политический кризис в стране, и Конституционному суду логичнее было бы не торпедировать усилия парламента, президента и правительства, а сделать все для того, чтобы обстановка нормализовалась. Жизнь ведь на сегодняшнем дне не кончается", - написал сенатор.