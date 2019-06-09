Двух пострадавших в ДТП в Сочи доставили на вертолете в Краснодар

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Взрослый и ребенок, пострадавшие в ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи, перевезены санавиацией в краевые больницы, в медучреждениях остается 21 турист, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
"Два пациента: взрослый и ребенок переведены санавиацией в краевые больницы. На госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.
Следователи в Сочи начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.