Двух пострадавших в ДТП в Сочи доставили на вертолете в Краснодар

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Взрослый и ребенок, пострадавшие в ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи, перевезены санавиацией в краевые больницы, в медучреждениях остается 21 турист, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.

"Два пациента: взрослый и ребенок переведены санавиацией в краевые больницы. На госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Следователи в Сочи начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.