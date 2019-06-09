Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.

Пожар в многоквартирном жилом доме в районе Баркинг начался в воскресенье в 15.31 местного времени (17.31 мск). На место прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики. Огонь охватил один сегмент семиэтажного дома. Сразу после возгорания все жильцы были эвакуированы. Пожар был полностью локализован в 18.04 (20.04 мск). В настоящее время пожарные завершают работы на месте ЧП и пытаются установить причину произошедшего.

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London. #London

London #Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene. pic.twitter.com/LLfN2ji6ca — World Trending News (@scottttzkardi) 9 июня 2019 г.

"Двадцать квартир были разрушены огнем и еще десять повреждены огнем и дымом. Мужчине и женщине была на месте оказана медицинская помощь после того, как они пострадали после вдыхания дыма. К счастью, больше никто не пострадал", - говорится в заявлении пожарных.