В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов

Демонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге, сообщил телеканал Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге, сообщил телеканал RTHK

Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post , что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч. Сотрудникам полиции удалось задержать семь человек, был применен слезоточивый газ.

Некоторые протестующие прислушались к призыву осадить Законодательный совет, и после полуночи по местному времени (около 19.00 мск) начались ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие закидывали полицейских бутылками. В ответ на это правоохранители неоднократно применяли перцовый газ и дубинки против демонстрантов.

По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаз. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.

Газета South China Morning Post уточняет, что некоторые протестующие около 2.00 (21.00 мск) использовали металлические заграждения, чтобы оттеснить сотрудников полиции и перекрыть дороги. Несколько позже демонстранты соорудили баррикады при помощи дорожных знаков и мусорных контейнеров.