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РИА Новости

В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов

Вчера, 22:20
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© REUTERS / Tyrone SiuДемонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019
Демонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге, сообщил телеканал RTHK.
Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч. Сотрудникам полиции удалось задержать семь человек, был применен слезоточивый газ.
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Некоторые протестующие прислушались к призыву осадить Законодательный совет, и после полуночи по местному времени (около 19.00 мск) начались ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие закидывали полицейских бутылками. В ответ на это правоохранители неоднократно применяли перцовый газ и дубинки против демонстрантов.
По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаз. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.
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Газета South China Morning Post уточняет, что некоторые протестующие около 2.00 (21.00 мск) использовали металлические заграждения, чтобы оттеснить сотрудников полиции и перекрыть дороги. Несколько позже демонстранты соорудили баррикады при помощи дорожных знаков и мусорных контейнеров.
Также сообщалось, что демонстранты выступают против поправки, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции – "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине".
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ГонконгВ мире
Популярные комментарии
Демократов - к ногтю!. Если Китай разбалансируют, Земля с орбиты сойдёт.
9 июня, 22:45
vvab6
910006
давить все протесты, все они организованы США!
9 июня, 23:40
Витя Сирнова
800004
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