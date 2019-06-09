В ОАЭ назвали инцидент с танкерами у Фуджейры атакой на морское судоходство

КАИР, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заед Аль Нахаян на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом в Абу-Даби назвал инцидент с майской атакой на нефтяные танкеры в эмирате Фуджейра нападением на мировое морское судоходство и инцидентом, который спровоцировал напряженность в регионе.

Эмиратское, норвежское и два саудовских танкера 12 мая пострадали в результате нападения в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. Арабские СМИ сообщали, что в расследовании происшествия примут участие, помимо ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Норвегия и Франция. Ранее иранский МИД сообщил, что Тегеран отвергает обвинения в свой адрес со стороны США, заявивших, что Иран может стоять за атаками на нефтяные танкеры в ОАЭ.