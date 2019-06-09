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РИА Новости

Кадыров призвал не мешать следствию по делу Голунова

Вчера, 22:09
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, обвиняемым в попытке сбыта наркотиков и отправленным судом под домашний арест, призвав не давить на следствие.
"В Москве по подозрению в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств задержан внештатный корреспондент рижского интернет-издания Иван Голунов. Я не берусь судить о его виновности или невиновности. Это решат следствие и суд! И моментально волна требований "взять под контроль". Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования? Оно должно расследовать или докладывать "контролерам"?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
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"В деле Ивана Голунова разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг", - подчеркнул Кадыров.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД. Вечером в субботу Никулинский суд Москвы избрал журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
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МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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В ОНК назвали решение отправить Голунова под домашний арест правильным
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Дело журналиста Ивана ГолуноваГенеральная прокуратура РФРамзан КадыровРоссияПроисшествия
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