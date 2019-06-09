Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал "Чернобыль"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

"Я ещё не смотрел вообще", - сказал Горбачёв РИА Новости в ответ на просьбу высказать мнение о сериале.