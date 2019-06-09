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РИА Новости
Культура

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии "Кинотавра"

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Председатель жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский на церемонии открытия смотра выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали в четверг по подозрению в причастности на покушение к сбыту наркотиков и по решению суда отправили под домашний арест.
Актер заявил, что "Кинотавр" имеет свою точку зрения, отметив это как его сильную черту. Но, по его словам, это может быть и самым уязвимым местом фестиваля.

"Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным", — сказал Хабенский на церемонии открытия "Кинотавра" в воскресенье.

Актер отметил, что фестиваль был и остается живым, непричесанным, шершавым и непредсказуемым.

Дело Ивана Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Как заявила столичная полиция, 6 июня у журналиста нашли пять свертков с запрещенными веществами. Голунова проверяют на причастность к деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. Вечером в субботу суд отправил журналиста под домашний арест.
По словам Голунова, наркотики ему подбросили. Он заявил, что не употребляет запрещенные вещества и готов сотрудничать со следствием.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
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Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
Задержание Ивана Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте главка МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По факту публикации недостоверных фото начали служебную проверку. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях в ходе следствия и насилии по отношению к задержанному.
Столичный главк МВД по просьбе Сергея Собянина взял расследование под контроль. За его ходом также пообещали следить московский омбудсмен Татьяна Потяева и Генпрокуратура. Совет по правам человека попросил столичное управление МВД и Генпрокуратуру оценить законность действий полицейских при задержании Голунова.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Вчера, 00:24
Хинштейн попросил прокуратуру передать дело Голунова из МВД в СК
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его по голове кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда журналист был доставлен после жалоб на плохое самочувствие, в его состоянии не выявили ничего серьезного: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
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КультураДело журналиста Ивана ГолуноваКонстантин ХабенскийРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Что за глупость. Совершенно непродуманное, эмоциональное заявление. Становиться на чью-либо сторону по меньшей мере преждевременно. И к чему это нелепое сравнение: где Кинотавр и где Голунов.
9 июня, 21:59
eevsivns
83000159
А этот актёришка кто!?!)), прокурор иль адвокат, чтоб решать кто прав кто виноват!?)). За всю историю в России именно "интеллигенция" и мутила народ а "толпа кричала им ура"!)),, но времена меняются, так что зря стараются"?))..
9 июня, 22:16
Александр Гриненко
70002159
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