Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии "Кинотавра"

СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Председатель жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский на церемонии открытия смотра выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали в четверг по подозрению в причастности на покушение к сбыту наркотиков и по решению суда отправили под домашний арест.

Актер заявил, что "Кинотавр" имеет свою точку зрения, отметив это как его сильную черту. Но, по его словам, это может быть и самым уязвимым местом фестиваля.

"Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным", — сказал Хабенский на церемонии открытия "Кинотавра" в воскресенье.

Актер отметил, что фестиваль был и остается живым, непричесанным, шершавым и непредсказуемым.

Дело Ивана Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Как заявила столичная полиция, 6 июня у журналиста нашли пять свертков с запрещенными веществами. Голунова проверяют на причастность к деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. Вечером в субботу суд отправил журналиста под домашний арест.

По словам Голунова, наркотики ему подбросили. Он заявил, что не употребляет запрещенные вещества и готов сотрудничать со следствием.

Задержание Ивана Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте главка МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По факту публикации недостоверных фото начали служебную проверку. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях в ходе следствия и насилии по отношению к задержанному.

Столичный главк МВД по просьбе Сергея Собянина взял расследование под контроль. За его ходом также пообещали следить московский омбудсмен Татьяна Потяева и Генпрокуратура. Совет по правам человека попросил столичное управление МВД и Генпрокуратуру оценить законность действий полицейских при задержании Голунова.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его по голове кулаком, а второй наступил на грудь.