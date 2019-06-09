В Новороссийске загорелось здание морского университета

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На проспекте Ленина горит внутренняя обшивка здания Государственного морского университета на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 19.37 объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров.