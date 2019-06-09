Специалисты взяли пробы воды в реке Рось для анализа

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Специалисты отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье пресс-служба полиции Винницкой области сообщила, что в селе Збаржевка автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты попали в водоем.
"Представители Госпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки Рось. Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут примерно 10 июня", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и Госслужбы Украины по ЧС.
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