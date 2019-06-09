Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес. Об этом сообщает Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес. Об этом сообщает Daily Mail

Во время вечеринки 19-летняя Хоррокс встретила подругу семьи, которая сильно похудела. Знакомая сказала ирландке, что когда-то была такой же "огромной", как она. Девушку очень расстроили слова подруги, и она решила сбросить лишние килограммы.

"Не знаю, сколько я тогда весила, но за год до этого находилась на отметке в 146 килограммов. На тот момент я могла весить еще больше", — рассказала Хоррокс.

За пять месяцев она потеряла более 57 килограммов. Однако девушка стремилась лишь стать более стройной и не следила за своим здоровьем. По ее словам, вместо необходимых 1,5 тысячи килокалорий она потребляла всего 700.

"Если я съедала больше, то вызывала рвоту", — добавила она.

В какой-то момент Хоррокс стало преследовать постоянное чувство голода. Девушка стала есть очень много, при этом вызывая рвоту по десять раз в день.

Знакомые девушки восхищались ее постройневшей фигурой, однако состояние здоровья ирландки продолжало ухудшаться.

В апреле 2019 года она попала в больницу с гипофосфатемией — очень низким уровнем фосфатов в крови, который вызвали постоянные приступы рвоты. Врачи сказали Кейтлин, что если она не поменяет режим питания, то ей останется жить всего несколько месяцев. На тот момент у девушки начали выпадать волосы, ей диагностировали анемию и заболевания десен, а также булимию.

"Я думала, что только худые люди могут страдать от расстройств пищевого поведения, но это не так", — приводит ее слова Daily Mail.