В Южной Осетии завершилось голосование на выборах в парламент

Женщина на избирательном участке во время парламентских выборов в Южной Осетии. 9 июня 2019

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Все участки для голосования на выборах в парламент Южной Осетии завершили работу, территориальные избирательные комиссии начали подсчет голосов, сообщили в ЦИК республики.

В Южной Осетии и за пределами республики ровно в 20.00 мск закрылись все избирательные участки. Уже к 18.00 мск выборы были признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила 50%.

"Территориальные избирательные комиссии начали подсчет голосов… Первые данные поступят в ЦИК к 23.00 (совпадает с мск). Предварительные результаты голосования будут оглашены сегодня ближе к полуночи, окончательные итоги ЦИК подведет в ближайшие пять дней", - приводит Sputnik Южная Осетия сообщение ЦИК.