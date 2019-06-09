Явка на выборах в Южной Осетии к закрытию участков составила более 65%

Избиратели на избирательном участке во время парламентских выборов в Южной Осетии. 9 июня 2019

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов парламента Южной Осетии к моменту закрытия участков составила на территории республики 65,24%, сообщила член ЦИК Марина Цховребова.

"К концу дня голосования (20.00, совпадает с мск) на избирательные участки пришли 65,24% избирателей. Это данные без учета результатов явки на избирательные участки за пределами республики", - приводит сообщение Цховребовой агентство Sputnik Южная Осетия.

По ее словам, на всех избирательных участках уже приступили к подсчету голосов.

Уже к 18.00 выборы были признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила 50%.

В выборах участвовало семь политических партий, выдвинувших кандидатов по единому и одномандатным округам, а также 38 самовыдвиженцев.