Явка на выборах в Южной Осетии к закрытию участков составила более 65%

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов парламента Южной Осетии к моменту закрытия участков составила на территории республики 65,24%, сообщила член ЦИК Марина Цховребова.
"К концу дня голосования (20.00, совпадает с мск) на избирательные участки пришли 65,24% избирателей. Это данные без учета результатов явки на избирательные участки за пределами республики", - приводит сообщение Цховребовой агентство Sputnik Южная Осетия.
По ее словам, на всех избирательных участках уже приступили к подсчету голосов.
Уже к 18.00 выборы были признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила 50%.
В выборах участвовало семь политических партий, выдвинувших кандидатов по единому и одномандатным округам, а также 38 самовыдвиженцев.
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