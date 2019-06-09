Роспотребнадзор проверит маркировку "Крота" после отравления Алибасова

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя "Крота".

По словам представителя ведомства, потребитель может рассчитывать на предоставление достоверной информации о товарах, оказываемых услугах и выполняемых по его заказу работах.

"Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу", — добавили в пресс-службе.

Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав емкости. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

Как рассказала каналу "360" подруга артиста Марият Мухина, Бари Алибасова выпишут из больницы не ранее чем через месяц. Она уточнила, что назвать конкретную дату пока нельзя и врач также не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова.