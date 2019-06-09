В Шереметьево назвали причину срабатывания противопожарной системы

СМИ ранее сообщили, что в одном из терминалов аэропорта ложно сработала противопожарная система. Оперативно отключить ее не получилось, на полу скопилось много воды. В пресс-службе авиагавани сообщили, что последствия срабатывания противопожарной системы полностью устранены.