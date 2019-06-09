"Кинотавр" присвоил имя Олега Янковского призу "За лучшую мужскую роль"

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Приз фестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль с этого года будет носить имя актера Олега Янковского, сообщил президент кинофестиваля Александр Роднянский.

"С этого года приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль будет носить имя Олега Янковского. Мы очень рады, что семья согласилась", - сказал Роднянский на церемонии открытия киносмотра в воскресенье в Сочи в Зимнем театре.