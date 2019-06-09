"Кинотавр" присвоил имя Олега Янковского призу "За лучшую мужскую роль"

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Приз фестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль с этого года будет носить имя актера Олега Янковского, сообщил президент кинофестиваля Александр Роднянский.
"С этого года приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль будет носить имя Олега Янковского. Мы очень рады, что семья согласилась", - сказал Роднянский на церемонии открытия киносмотра в воскресенье в Сочи в Зимнем театре.
Вчера, 00:36Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.