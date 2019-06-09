Демпартия Молдавии ответит по закону за узурпацию власти, заявила Санду

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии во главе с председателем Владимиром Плахотнюком должна будет ответить по всей строгости закона за узурпацию власти в республике, заявили РИА Новости премьер Майя Санду.

"Плахотнюк и его клика перешли уже все рамки законности и даже здравого смысла и упорно не хотят уступать власть законному правительству, поэтому должны будут ответить по всей строгости закона за узурпацию власти", - сказала она.

Санду напомнила, что парламент принял декларацию, в которой признал вне закона временное правительство Павла Филипа, который до этого возглавлял кабмин.

"Мы не признаем за ним президентских полномочий", - добавила Санду, подразумевая соответствующее решение КС.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.